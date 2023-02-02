До кінця 2024 року хочемо бути готовими до членства в ЄС – Шмигаль

Наразі Україна успішно виконує 7 рекомендацій Єврокомісії і вже весною розраховує на позитивну оцінку своїх зусиль

Протягом 2023 року Україна хоче виконати всі рекомендації Єврокомісії, щоб розпочати переговори щодо вступув ЄС, а до кінця наступного – отримати членство. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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«Наразі Україна успішно виконує 7 рекомендацій Єврокомісії. Добудовуємо антикорупційну інфраструктуру, працюємо над підзаконними актами до закону про деолігархізацію, ухвалені закони про медіа та національні меншини, прийнято законодавство про Конституційний суд, запрацювала Вища рада правосуддя, очікуємо на початок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, виконуємо вимоги FATF щодо прозорості коштів», – розповів високопосадовець.

Він наголосив, що Україна досягнула величезного прогресу за всіма напрямами і ще «рік тому мало б хто повірив у такі результати».

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«Весною розраховуємо на позитивну оцінку наших зусиль з боку Єврокомісії. Наше завдання – до кінця 2023 р. бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року – бути готовими до членства в ЄС», – сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що в уряді розуміють: ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, але Україна має зробити все від себе залежне для досягнення результату.

Нагадаємо, сьогодні до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Завтра в Україні відбудеться Саміт Україна-ЄС. Згідно з угодою про асоціацію, цей саміт є щорічною подією. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

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Напередодні саміту Україна-ЄС депутати Європарламенту схвалили резолюцію, у якій вкотре підтримали членство України в ЄС. Але наголосили: процес вступу має ґрунтуватися на заслугах.