Вихідні у березні: українців очікує довгий вікенд

Українці на початку березня відпочиватимуть чотири дні поспіль

Понеділок 7 березня буде вихідним, оскільки 8 березня припадає на вівторок

Цьогоріч у березні на українців чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, понеділок 7 березня теж буде вихідним, а його відпрацювання перенесено на наступну суботу, 12 березня.

Загалом у березні буде 31 календарний день, із яких - дев'ять вихідних:

1-4 березня – робочі дні;

5-8 березня (субота-вівторок) – вихідні дні;

9-12 березня – робочі дні;

13 березня (неділя) – вихідний;

14-18 березня – робочі дні;

19-20 березня (субота-неділя) – вихідні;

21-25 березня – робочі дні;

26-27 березня – вихідні;

28-31 березня – робочі дні.

Календар вихідних на березень 2022

Також в Україні у березні традиційно настають весняні канікули, вони тривають один тиждень. За даними Міністерства освіти і науки, в 2022 році шкільні весняні канікули починаються 28 березня і закінчуються 3 квітня. У понеділок, 4 квітня, у школярів продовжитися навчальний процес. Зазначимо, що дати можуть зміщуватися.