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    Вихідні у березні: українців очікує довгий вікенд

    Українці на початку березня відпочиватимуть чотири дні поспіль - Вихідні у березні: українців очікує довгий вікенд
    Українці на початку березня відпочиватимуть чотири дні поспіль
    фото з відкритих джерел

    Понеділок 7 березня буде вихідним, оскільки 8 березня припадає на вівторок

    Цьогоріч у березні на українців чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, понеділок 7 березня теж буде вихідним, а його відпрацювання перенесено на наступну суботу, 12 березня.

    Загалом у березні буде 31 календарний день, із яких - дев'ять вихідних:

    • 1-4 березня – робочі дні;
    • 5-8 березня (субота-вівторок) – вихідні дні;
    • 9-12 березня – робочі дні;
    • 13 березня (неділя) – вихідний;
    • 14-18 березня – робочі дні;
    • 19-20 березня (субота-неділя) – вихідні;
    • 21-25 березня – робочі дні;
    • 26-27 березня – вихідні;
    • 28-31 березня – робочі дні.
    Календар вихідних на березень 2022
    Календар вихідних на березень 2022

    Також в Україні у березні традиційно настають весняні канікули, вони тривають один тиждень. За даними Міністерства освіти і науки, в 2022 році шкільні весняні канікули починаються 28 березня і закінчуються 3 квітня. У понеділок, 4 квітня, у школярів продовжитися навчальний процес. Зазначимо, що дати можуть зміщуватися.

    Теги: 8 березня вихідні свята канікули
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    Вихідні у березні: українців очікує довгий вікенд