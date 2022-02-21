Вихідні у березні: українців очікує довгий вікенд
Понеділок 7 березня буде вихідним, оскільки 8 березня припадає на вівторок
Цьогоріч у березні на українців чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, понеділок 7 березня теж буде вихідним, а його відпрацювання перенесено на наступну суботу, 12 березня.
Загалом у березні буде 31 календарний день, із яких - дев'ять вихідних:
- 1-4 березня – робочі дні;
- 5-8 березня (субота-вівторок) – вихідні дні;
- 9-12 березня – робочі дні;
- 13 березня (неділя) – вихідний;
- 14-18 березня – робочі дні;
- 19-20 березня (субота-неділя) – вихідні;
- 21-25 березня – робочі дні;
- 26-27 березня – вихідні;
- 28-31 березня – робочі дні.
Також в Україні у березні традиційно настають весняні канікули, вони тривають один тиждень. За даними Міністерства освіти і науки, в 2022 році шкільні весняні канікули починаються 28 березня і закінчуються 3 квітня. У понеділок, 4 квітня, у школярів продовжитися навчальний процес. Зазначимо, що дати можуть зміщуватися.