У яких сферах українцям доводиться працювати понаднормово (інфографіка)

І чоловіки, і жінки мають майже ідентичні показники схильності до перепрацювань

Раніше трудоголізм вважався прерогативою чоловіків. Проте сьогодні, коли багато жінок працюють на керівних чи ключових посадах та мають більший обсяг робочої відповідальності, гендерної різниці трудоголізм не має. Це підтверджує дослідження grc.ua.

фото: grc.ua

Зовсім інша ситуація з віком. Найбільше тих, хто намагається зберігати work-life balance серед тих, кому понад 60 років (46%). Ці ж працівники зазначили, що ніколи не працюють у вихідні дня.

Найчастіше працюють наднормово співробітники у віці 41-50 років (35%), працівники 51-60 років (25%) та співробітники 31-40 років (19%).

фото: grc.ua

Що стосується статусу: найбільше перепрацьовують представники топ-менеджменту (регулярно затримуються – 21%, часто думають про роботу в неробочий час – 34%, працюють понаднормово – 19%).

У лінійних спеціалістів ситуація краща (регулярно затримуються – 11%, часто думають про роботу в неробочий час – 22%, працюють понаднормово – 20%). Отже, чим більша відповідальність, тим більше часу людина приділяє роботі. Хоча, можна припустити, що позначається розмір грошової компенсації: велика заробітна плата стимулює більше сил та часу віддавати роботодавцеві.

Серед сфер, де люди найбільше перепрацьовують, – бухгалтерія, маркетинг, адміністративний персонал, топ-менеджмент, продажі.

Найменш схильні до перепрацювань представники таких сфер: безпека, консультування, транспорт, туризм, ресторани, мистецтво та медіа, страхування, робітничий персонал, медицина. У деяких випадках це, можливо, пов’язано з жорсткою регламентацією робочого часу: водій автобусу, офіціант та фармацевт в аптеці мають чіткий графік.

Раніше експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники».

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