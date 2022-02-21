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    Весняні канікули: скільки відпочиватимуть школярі і коли

    На строки відпочинку учнів може впливати епідемічна ситуація щодо Covid-19 - Весняні канікули: скільки відпочиватимуть школярі і коли
    На строки відпочинку учнів може впливати епідемічна ситуація щодо Covid-19
    фото з відкритих джерел

    У березні також будуть довгі вихідні

    Коли школярі підуть на весняні канікули і скільки відпочиватимуть, пише «РБК-Україна».

    Весняні канікули 2022

    В Україні весняні канікули традиційно тривають один тиждень. За даними Міністерства освіти і науки, в 2022 році шкільні весняні канікули починаються 28 березня і закінчуються 3 квітня. У понеділок, 4 квітня, у школярів продовжитися навчальний процес.

    Зазначимо, що дати можуть зміщуватися. Особливо це актуально зараз, коли може з'явиться новий штам коронавірусної інфекції, або піде нова хвиля «Омікрона».

    При цьому важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала 30 днів (крім літніх канікул).

    Додаткові вихідні в березні

    У зв'язку з Міжнародним жіночим днем (8 березня) 7 число зробили теж вихідним, але його доведеться відучитися в суботу, 12 березня.

    Отож у школярів, та й у дорослих теж, буде чотири вихідних дні поспіль – 5,6,7,8 березня.

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    Теги: вихідні діти канікули школярі
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    Весняні канікули: скільки відпочиватимуть школярі і коли