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    Більше половини українців негативно ставляться до трудоголізму, проте перепрацьовують

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    Працівники, побоюючись скорочень та проблем з працевлаштуванням, намагаються підвищувати свою продуктивність та результативність - Більше половини українців негативно ставляться до трудоголізму, проте перепрацьовують

    Працівники, побоюючись скорочень та проблем з працевлаштуванням, намагаються підвищувати свою продуктивність та результативність

    фото з відкритих джерел

    Люди сприймають релакс як даремно витрачений час, а надмірну трудову відповідальність та трудоголізм вважають нормальним явищем

    Трохи більше половини українців вважають трудоголізм негативною рисою (53%), позитивно ставляться до трудоголізму 18% опитаних. Майже кожен третій не зміг визначитися з власним ставленням до цього явища (29%). Про це повідомляє grc.ua.

    фото: grc.ua

    фото: grc.ua

    Лише третина українців не схильні до трудоголізму – 31% опитаних зазначили, що намагаються зберігати баланс між роботою та особистим життям, а 3% працюють неповний робочий день, приділяючи інший час особистим справам.

    Решта українців або час від часу працюють понаднормово (22%), або регулярно затримуються на роботі (14%), або працюють у вихідні (3%). Ще 27% думають про робочі справи у неробочий час. Можливо, це й не ознака трудоголізму, але відволікання на думки про роботу у вільний час – це негативна риса з точки зору work-life balance. Даний фактор є одним з тих, які призводять до вигорання.

    фото: grc.ua

    фото: grc.ua

    Раніше експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники».

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    Теги: вихідні соцопитування статистика робота час
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    Більше половини українців негативно ставляться до трудоголізму, проте перепрацьовують