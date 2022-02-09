Більше половини українців негативно ставляться до трудоголізму, проте перепрацьовують

Люди сприймають релакс як даремно витрачений час, а надмірну трудову відповідальність та трудоголізм вважають нормальним явищем

Трохи більше половини українців вважають трудоголізм негативною рисою (53%), позитивно ставляться до трудоголізму 18% опитаних. Майже кожен третій не зміг визначитися з власним ставленням до цього явища (29%). Про це повідомляє grc.ua.

фото: grc.ua

Лише третина українців не схильні до трудоголізму – 31% опитаних зазначили, що намагаються зберігати баланс між роботою та особистим життям, а 3% працюють неповний робочий день, приділяючи інший час особистим справам.

Решта українців або час від часу працюють понаднормово (22%), або регулярно затримуються на роботі (14%), або працюють у вихідні (3%). Ще 27% думають про робочі справи у неробочий час. Можливо, це й не ознака трудоголізму, але відволікання на думки про роботу у вільний час – це негативна риса з точки зору work-life balance. Даний фактор є одним з тих, які призводять до вигорання.

фото: grc.ua

Раніше експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники».

Читайте також: