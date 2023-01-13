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Військові отримали від Метінвесту вже 1000 дронів

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Військові отримали від Метінвесту вже 1000 дронів
Дрони, які передали військовим, оснащені потужними камерами та двома каналами зв'язку, а ще тепловізором.
фото: Метінвест

Метінвест передав на Авдіівський напрямок чергову партію дронів

Розвідники на Авдіївському напрямку, який залишається одним з найгарячіших, отримали чергову партію допомоги – чотири сучасних дрони. Вони захистять життя операторів від ворожих атак, адже спеціалісти можуть управляти безпілотником із великих відстаней, не наражаючи себе на пряму небезпеку. Передала дрони компанія Метінвест в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ. Всього ж військові отримали від компанії вже тисячу дронів.

«В Авдіївці ми не поступилися жодним кроком, у деяких позиціях навіть просунулися вперед. Метінвест нам дуже продуктивно допомагає ще з березня. Зараз ми отримали дрони: вони ефективні для придушення противника і роботи артилерії уночі, бо останнім часом ворог дуже активно проводить нічні маневри та висування», – розповів полковник ЗСУ Олександр Данільченко.

Дрони, які передали військовим, оснащені потужними камерами та двома каналами зв'язку, а ще тепловізором. Міцний корпус зроблений з карбону. У кожній коробці повний комплект: планшет-контролер, акумулятори, зарядне, підсвічувачі.

«Група Метінвест системно забезпечує наших військових бронежилетами й касками, буржуйками та пальним, допомагає облаштовувати оборонні споруди та передає мобільні укриття з міцної сталі. Сьогодні ми робимо черговий внесок у майбутню спільну перемогу над окупантами. Впевнений, «пташки» стануть у пригоді та допоможуть нашим захисникам давати відсіч ворогу», – зазначив в. о. генерального директора АКХЗ Групи Метінвест Юрій Кциненко.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест направив на посилення обороноздатності країни та підтримання мирних українців понад 2,8 млрд грн. З цієї суми 1,5 млрд грн – це кошти, які були спрямовані на потреби армії.

Наразі Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. В рамках «Сталевого фронту» металурги передають на передову 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками. Крім того, Метінвест власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 2500 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

Теги: Рінат Ахметов військові укриття фронт ворог полковник бізнесмен

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