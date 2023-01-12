Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції на звільненій Херсонщині

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції на звільненій Херсонщині
В результаті попередніх оглядів виявлено, що окупанти пошкодили близько 20% сонячних панелей
фото: ДТЕК

Обсяги генерації зеленої електроенергії станцією наразі не перевищують 15% від її встановленої потужності

Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція поступово відновлює виробництво електроенергії в тому числі для забезпечення потреб навколишніх населених пунктів Херсонської області. Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

«Ми вдячні ЗСУ за те, що на території Трифонівської СЕС знову майорить український стяг. Зі свого боку ми докладаємо зусилля для того, щоб станція вже на початок весни могла працювати на 70% від потужності. Адже саме зелена енергетика в часи війни є надважливим елементом енергетичної незалежності та безпеки України», – заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Обсяги генерації зеленої електроенергії станцією наразі не перевищують 15% від її встановленої потужності (10 МВт).

Станція припинила генерацію після окупації. З того часу і до моменту її звільнення Збройними силами України станція потрапляла під російські обстріли. Частина сонячних панелей була вкрадена російськими військовими.

В результаті попередніх оглядів виявлено, що окупанти пошкодили близько 20% сонячних панелей. Окрім того, через пошкодження мережі має певні обмеження з прийняття більшого обсягу електроенергії й місцевий оператор системи розподілу – Херсонобленерго.

ДТЕК ВДЕ продовжує оцінку пошкоджень станції, оскільки ще не вся територія була перевірена саперами на наявність мін чи інших вибухонебезпечних речовин.

Теги: окупанти енергетика війна Україна альтернативна енергетика звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інвестори в зелену енергетику звернулися до «Укренерго»
Інвестори в зелену енергетику звернулися до «Укренерго»
10 сiчня, 17:54
Після новорічних свят в Україні знову стали масово відключати світло
Енергетична парасолька над Києвом. Як Україна готується до нових ракетних ударів Енергетична тривога
10 сiчня, 22:33
В Україні різко знизилась температура повітря
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
9 сiчня, 22:30

Бізнес

ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції на звільненій Херсонщині
ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції на звільненій Херсонщині
Інвестори в зелену енергетику звернулися до «Укренерго»
Інвестори в зелену енергетику звернулися до «Укренерго»
CNN: McDonald's планує скоротити штат у 2023 році
CNN: McDonald's планує скоротити штат у 2023 році
Нафтогазовий гігант Shell попепередив про мільярдні збитки через санкції
Нафтогазовий гігант Shell попепередив про мільярдні збитки через санкції
«Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році
«Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році
Рейковий скандал: «Укрзалізниця» заперечила завищені ціни французького виробника
Рейковий скандал: «Укрзалізниця» заперечила завищені ціни французького виробника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
24K
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
13K
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
11K
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
8519
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6337
Кінець блекауту: влада Києва повідомила хороші новини

Новини

Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Сьогодні, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Сьогодні, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту