Столичний музей покаже 17 унікальних українських прапорів (фото)

24 серпня у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності»

У середу, 24 серпня, до Дня Незалежності у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності». Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

«24 серпня у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності». Для загального огляду виставка буде доступною з 24 серпня, з 10:00 до 17:00, щодня, на другому поверсі музею», – ідеться в повідомленні.

На виставці представлено 17 унікальних прапорів, зокрема:

стяг, що підняли 1990 року біля Київської адміністрації;

синьо-жовтий прапорець 1988 року з київського мітингу, який передав музею дисидент Олесь Шевченко;

прапор України, що вперше підняли над Антарктидою 6 лютого 1996 року;

фрагменти українського прапора зі зруйнованої окупантами телевежі на горі Карачун біля Слов’янська;

прапор із донецького аеропорту з підписами українських захисників;

прапор України, який волонтерка Вікторія Кононова врятувала та вивезла з окупованого Луганська;

прапорець України, що був на навколоземній орбіті, та ін.

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Нагадаємо, 23 серпня всі громадяни нашої країни відзначають День державного прапора. Наступного дня зустрічають ще одне важливе свято – День незалежності.