Столичний музей покаже 17 унікальних українських прапорів (фото)
24 серпня у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності»
У середу, 24 серпня, до Дня Незалежності у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності». Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
«24 серпня у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності». Для загального огляду виставка буде доступною з 24 серпня, з 10:00 до 17:00, щодня, на другому поверсі музею», – ідеться в повідомленні.
На виставці представлено 17 унікальних прапорів, зокрема:
- стяг, що підняли 1990 року біля Київської адміністрації;
- синьо-жовтий прапорець 1988 року з київського мітингу, який передав музею дисидент Олесь Шевченко;
- прапор України, що вперше підняли над Антарктидою 6 лютого 1996 року;
- фрагменти українського прапора зі зруйнованої окупантами телевежі на горі Карачун біля Слов’янська;
- прапор із донецького аеропорту з підписами українських захисників;
- прапор України, який волонтерка Вікторія Кононова врятувала та вивезла з окупованого Луганська;
- прапорець України, що був на навколоземній орбіті, та ін.
Нагадаємо, 23 серпня всі громадяни нашої країни відзначають День державного прапора. Наступного дня зустрічають ще одне важливе свято – День незалежності.
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