Зеленський привітав українців із Днем Державного Прапора (відео)

«Синьо-жовтий прапор України знову замайорить там, де його дім»

Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора. Громадян своєї країни вже привітав президент Володимир Зеленський. Відповідне відео глава держави опублікував у Facebook.

Зеленський зазначив, що прапор України знов буде там, де його дім, там, де має бути по праву, в усіх тимчасово окупованих містах, селах України.

«Замайорить назавжди. У Мелітополі – над Площею Перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні – над Площею Свободи, там не може бути прапору тих, хто не знає що таке свобода. Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку та на Савур-могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків – там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви», – сказав президент.

Український стяг майорітиме й на території тимчасово окупованого Криму.

«В Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі – український і кримськотатарський прапори. Якби хтось не намагавсь перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом», – додав глава держави.

Державний Прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Нагадаємо, 23 серпня всі громадяни нашої країни відзначають День Державного Прапора. Наступного дня зустрічають ще одне важливе свято – День Незалежності 2022. Саме ж свято є відносно новим і було засноване указом другого президента України Леоніда Кучми «Про День Державного Прапора України» від 23 серпня 2004 року. Встановлене воно з метою виховання поваги громадян до державних символів України.