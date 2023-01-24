Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку

У лютому буде 20 робочих днів. 2023 рік не високосний, тож в останньому місяці зими буде лише 28 днів

Офіційні вихідні дні в Україні в лютому 2023 року – виключно суботи та неділі. Відповідно, мешканці країни протягом останнього місяця зими матимуть вісім вихідних: 4-5 лютого, 11-12 лютого, 18-19 лютого, 25-26 лютого.

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Верховна Рада України 16 листопада 2022 року продовжила дію воєнного стану в країні до 19 лютого 2023 року. Згідно із Законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних українці не матимуть, як мінімум, до зазначеної дати.

Принагідно нагадаємо, що протягом лютого є кілька важливих днів.

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День єднання –16 лютого.

День Державного Герба – 19 лютого.

Міжнародний день рідної мови – 21 лютого.

Окремо зазначимо кілька церковних свят.

Стрітення Господнє – 15 лютого,

початок Масниці – 20 лютого,

початок Великого посту – 27 лютого.

Спеціально для любителів святкувати виокремимо та зафіксуємо кілька днів.

2 лютого – День безпечного Інтернету,

6 лютого – Міжнародний день бармена,

17 лютого – День спонтанного прояву доброти,

14 лютого – День Святого Валентина.

Нагадаємо, в 2023 році українці, які працюють за календарем п'ятиденного робочого тижня (40 годин\тиждень) мають відпрацювати 1986 годин.