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Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку

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Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку

У лютому буде 20 робочих днів. 2023 рік не високосний, тож в останньому місяці зими буде лише 28 днів

Офіційні вихідні дні в Україні в лютому 2023 року – виключно суботи та неділі. Відповідно, мешканці країни протягом останнього місяця зими матимуть вісім вихідних: 4-5 лютого, 11-12 лютого, 18-19 лютого, 25-26 лютого.

Верховна Рада України 16 листопада 2022 року  продовжила дію воєнного стану в країні до 19 лютого 2023 року. Згідно із Законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних українці не матимуть, як мінімум, до зазначеної дати.

Принагідно нагадаємо, що протягом лютого є кілька важливих днів.

  • День єднання  –16 лютого.
  • День Державного Герба – 19 лютого.
  • Міжнародний день рідної мови – 21 лютого.

Окремо зазначимо кілька церковних свят.

  • Стрітення Господнє – 15 лютого,
  • початок Масниці – 20 лютого,
  • початок Великого посту  – 27 лютого.

Спеціально для любителів святкувати виокремимо та зафіксуємо кілька днів.

  • 2 лютого – День безпечного Інтернету,
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена,
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти,
  • 14 лютого – День Святого Валентина.

Нагадаємо, в 2023 році українці, які працюють за календарем п'ятиденного робочого тижня (40 годин\тиждень) мають відпрацювати 1986 годин. 

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Теги: вихідні Верховна Рада українці свято

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