Робочий день та вихідні під час воєнного стану: юристи пояснили зміни

Час початку та завершення щоденної роботи визначає роботодавець

Нормування робочого часу на період воєнного стану може бути збільшено до 60 годин. Тим працівникам, хто працював в режимі скороченого графіку за станом здоров’я, робочий час може бути збільшений до 50 годин на тиждень. Про це повідомляють юристи кадрового порталу grc.ua.

Час початку та завершення щоденної роботи визначає роботодавець. Також він може встановити шестиденний робочий тиждень за рішенням військового командування разом з військовими адміністраціями.

Тривалість щотижневого відпочинку (тобто вихідних) роботодавець може скоротити до 24 годин. Скасовуються також на період воєнного стану норми, згідно яких працівники мали право на скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих та вихідних днів, а також додаткові вихідні у святкові дні та неробочі дні.

Роботодавець має право залучати жінок до важких робіт та робіт зі шкідливими умовами праці, до підземних робіт, в нічний час, наднормових робіт у вихідні, святкові та неробочі дні за їх згодою.

Винятком є вагітні жінки та жінки, які мають дітей до одного року. Без крайньої необхідності не залучаються до роботи в нічний час також особи з інвалідністю, яким протипоказана така робота за медичними рекомендаціями.

Нагадаємо, 24 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Нові умови відносин між працівниками та роботодавцями під час війни, які прописані в новому законі, мають сприяти оперативному залученню співробітників та подоланню кадрового дефіциту. Закон діятиме впродовж воєнного стану, тобто щонайменше до 24 квітня 2022. Після скасування воєнного стану він втратить свою чинність.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 днів – до 05:30 25 квітня.