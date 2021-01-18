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    В українських електричках з'являться камери відеоспостереження

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    У рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана &laquo;червона кнопка&raquo; - В українських електричках з'являться камери відеоспостереження
    У рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана «червона кнопка»
    Фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» підвищить рівень безпеки у приміських поїздах, – Володимир Жмак

    АТ «Укрзалізниця» установить у приміському залізничному транспорті камери відеоспостереження. Про це повідомив голова підприємства Володимир Жмак в ефірі на телеканалі «Україна 24».

    За його словами, у цьому році, «Укрзалізниця» працює над підвищенням рівня безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні. 

    «Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає у себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда», – наголосив він.

    Також, за словами Володимира Жмака, у рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана «червона кнопка» за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти або попередити про випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

    «Моя ціль – повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути у наші поїзди, які будуть комфортними», – резюмував Жмак.

    Нагадаємо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував подорожчання залізничних квитків.

    Теги: Укрзалізниця Україна перевезення
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