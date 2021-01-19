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    Суспільство

    Україну накриє антициклон Dragica: прогноз погоди на 19 січня

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    У Києві на Водохреще буде морозно - Україну накриє антициклон Dragica: прогноз погоди на 19 січня
    У Києві на Водохреще буде морозно
    Фото: Главком

    В Україні 19 січня суттєвих опадів не буде

    В Україні найближчим часом триватимуть морози. Найближчої ночі очікується -17-24 градуси, завтра вдень -9-15 градусів.

    Проте незабаром погода зміниться, розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Україна 19-го січня, на Водохреще, належатиме потужній зоні високого атмосферного тиску, антициклону на ім’я Dragica. Тому суттєвих опадів у нас не очікується.

    Лише атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu, близького родича циклону Goran, черкне снігом по західній частині України. Невеликий сніг також можливий у вівторок у Криму.

    Діденко зазначила, що 19 січня у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління. Там протягом дня буде -4-7 градусів.

    Прогноз погоди 19 січня
    Прогноз погоди 19 січня

    «У Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -16-19 градусів, вдень -12-14 градусів. Якийсь серйозний сніг – навряд. 20 січня, на Івана, морози лагіднішають у Києві, а вдень 21-го вже передбачається відлига. 22-го січня «плюси» охоплять практично всю Україну», – розповіла Діденко. 

    Нагадаємо, за 16-17 січня у Києві через ожеледицю травмувалися 74 людини. На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. 

    Теги: прогноз погоди Україна Facebook Наталка Діденко
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