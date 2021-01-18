Другий рік посуха? Вчені дали тривожний прогноз для українських аграріїв

Через посуху торік аграрії зібрали найменший врожай за чотири роки

У 2021 році українські аграрії знову можуть постраждати від посухи

Півдню України цьогоріч знову загрожує посуха. Про це заявляють експерти, які зробили такі висновки, спираючись на певні дослідження, повідомляє AgroPolit.

Зазначається, що наразі озимі Одещини перебувають в задовільному стані, але ґрунтознавці Одеського університету ім. Мечникова виявили проблему - земля майже скрізь суха, запаси вологи мінімальні. Тож катастрофічна посуха може повторитися.

«Ту вологу, яка в край необхідна в ранньовесняний період та на початку літа - тобто та продуктивна волога, яка необхідна рослинам для розвитку в період вегетації, можемо не отримати», - розповів Андрій Буяновський, завідувач кафедри географії України та ґрунтознавства Одеського національного університету ім. Мечникова.

Також аграрії півдня відзначають, що паростки дуже слабкі й можуть загинути. Проте, окрім опадів, є ще одна проблема - нині на межі банкрутства понад половина господарств півдня Одещини. Вони не мають коштів на податки, погашення кредитів та насіння. Від держави просять пільгових канікул та дотацій.

«Якщо буде дотація на поворотній основі - нас це теж влаштує, тому що ми будемо працювати, будемо вкладати в землю, будемо сподіватися на хороший урожай, щоб і дотацію повертати, і виконувати всі свої зобов’язання за договорами оренди перед банками та перед оподаткуванням», - розповідає керівник фермерського господарства Одещини.

Нагадаємо, що у 2020 році в Україні через посуху було втрачено біля 400 тис. га озимих культур. Окрім посухи, були ще й зливи, повені, внаслідок яких аграрії частково або ж повністю втратили свої врожаї.

Також було названо найбільш продуктивну в агросекторі область у 2020 році. Нею торік стала Вінниччина.

Через посуху торік Україна зібрала найменший урожай за останні чотири роки.

За останіми даними у портах України ціни на пшеницю сягнули позначки 9000 грн за тонну.

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