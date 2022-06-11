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    Події в Україні

    Україна у жовтні може зіткнутися з новим дефіцитом

    Росія навмисно руйнує зернові термінали&nbsp; - Україна у жовтні може зіткнутися з новим дефіцитом
    Росія навмисно руйнує зернові термінали 
    фото з відкритих джерел

    Україні може не вистачити складів для зберігання урожаю

    Вже цієї осені Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання урожаю. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «За попередніми оцінками, в жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ», – йдеться в повідомленні.

    Шмигаль наголосив, що Росія навмисно руйнує сільськогосподарські об'єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.

    Раніше повідомлялося, що російські війська обстрілюють українські поля запальними снарядами, аби знищити врожай.

    Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

    За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

    Теги: росія окупанти війна зерно Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Україна у жовтні може зіткнутися з новим дефіцитом