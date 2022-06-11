Україна у жовтні може зіткнутися з новим дефіцитом

Україні може не вистачити складів для зберігання урожаю

Вже цієї осені Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання урожаю. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«За попередніми оцінками, в жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль наголосив, що Росія навмисно руйнує сільськогосподарські об'єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстрілюють українські поля запальними снарядами, аби знищити врожай.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.