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Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня

Надія Клочко
glavcom.ua
Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня
Жінки деяких професій до 1 жовтня зобов'язані стати на військовий облік
фото з відкритих джерел

У переліку Міноборони сім основних професій і 14 спеціальностей, які зобов'язують жінок стати на військовий облік

До 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.

Нардеп зазначив, що військовий облік стосується жінок, які здобули професійну освіту за відповідним фахом.

«Якщо вони (жінки – «Главком») не стануть, то ніяких жорстких негативних наслідків щодо них не буде застосовуватись одразу. Хоча за це передбачена ... адміністративна відповідальність», – сказав він.

Водночас Веніславський додав, що з часом у разі ухилення від постановлення на військовий облік жінок можуть бути застосовані примусові заходи відповідальності.

Нардеп нагадав, що ще до повномасштабної агресії 24 лютого Головнокомандувач ЗСУ видав наказ про розширення переліку таких військово облікових чи інших спеціальностей жінок, необхідних для безпеки та оборони, що мають стати на військовий облік. Він зауважив, що це стосується жінок, які мають фахи медичні, пов’язані зі сферами харчування, засобами зв’язку, інформаційними технологіями, хімічні тощо.

«У лютому це питання було актуалізоване. Зараз мова йде про те, щоб довести цю процедуру до логічного завершення. Перелік був дещо розширений… Це працівники медичної сфери, працівники сфери харчування, технологи харчової продукції для ЗСУ, це жінки, пов'язані із засобами зв’язку, інформативними технологіями, агро чи хімічною продукцією та інші професії, необхідні для ЗСУ», – сказав нардеп.

Станом на 18 серпня в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей, які зобов'язують жінок стати на військовий облік.

Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня фото 1

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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Теги: мобілізація Міноборони військомат військові

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