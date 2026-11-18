Витяг з реєстру ветеранів відтепер доступний у застосунку Дія
Замовити документ можна в розділі «Ветеран PRO» без відвідування ЦНАПу. Скористатися онлайн-послугою можуть власники е-посвідчення ветерана в Дії
Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України продовжує цифровізацію ветеранських послуг. Відтепер отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна не лише на порталі Дія чи через ЦНАП, а й безпосередньо у смартфоні – в застосунку Дія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
За три тижні з моменту запуску послуги на порталі Дія ветерани та ветеранки сформували понад 6 000 витягів.
«Наше завдання – зробити взаємодію ветеранів із державою максимально простою та зручною. Людина не повинна витрачати час на відвідування установ і збір документів, якщо необхідна інформація вже є в державних реєстрах. Саме тому працюємо над розширенням цифрових сервісів для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин», – зазначив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.
Витяг підтверджує, що відомості про людину внесені до реєстру ветеранів. Цей документ необхідний для оформлення соціальних пільг і гарантій, підтвердження статусу під час взаємодії з державними установами чи інших життєвих ситуацій – наприклад, при оформленні знижки на комунальні послуги або поданні документів дитини до садочка чи закладу освіти.
Як замовити витяг у застосунку Дія:
- Відкрийте застосунок Дія.
- Перейдіть у розділ «Сервіси» → «Ветеран PRO».
- Оберіть послугу «Витяг з Реєстру ветеранів».
- Натисніть «Замовити».
- Перевірте дані, які система підтягне автоматично.
- Надайте згоду на обробку персональних даних та натисніть «Замовити витяг».
- Дочекайтеся сповіщення про готовність документа та завантажте його протягом 24 годин.
Витяг формується у форматі PDF і містить QR-код, за яким можна швидко перевірити дійсність документа та актуальність даних у Реєстрі.
Важливо знати:
- Онлайн-отримання: у застосунку та на порталі Дія витяг можуть замовити лише особи, відомості про яких є в Реєстрі та які мають е-Посвідчення ветерана в Дії (учасники бойових дій; учасники війни; особи з інвалідністю внаслідок війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана чи ветеранки війни; члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України; постраждалі учасники Революції Гідності; особи з особливими заслугами перед Батьківщиною).
- Офлайн через ЦНАП: паперовий або адміністративний варіант отримання послуги зберігається. Звернутися до ЦНАПу варто, якщо документ отримує законний чи уповноважений представник, член сім’ї полоненого чи зниклого безвісти за особливих обставин, а також діти ветеранів і ветеранок (зокрема до 23 років) для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.
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