Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України продовжує цифровізацію ветеранських послуг. Відтепер отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна не лише на порталі Дія чи через ЦНАП, а й безпосередньо у смартфоні – в застосунку Дія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

За три тижні з моменту запуску послуги на порталі Дія ветерани та ветеранки сформували понад 6 000 витягів.

«Наше завдання – зробити взаємодію ветеранів із державою максимально простою та зручною. Людина не повинна витрачати час на відвідування установ і збір документів, якщо необхідна інформація вже є в державних реєстрах. Саме тому працюємо над розширенням цифрових сервісів для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин», – зазначив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

Витяг підтверджує, що відомості про людину внесені до реєстру ветеранів. Цей документ необхідний для оформлення соціальних пільг і гарантій, підтвердження статусу під час взаємодії з державними установами чи інших життєвих ситуацій – наприклад, при оформленні знижки на комунальні послуги або поданні документів дитини до садочка чи закладу освіти.

Як замовити витяг у застосунку Дія:

Відкрийте застосунок Дія. Перейдіть у розділ «Сервіси» → «Ветеран PRO». Оберіть послугу «Витяг з Реєстру ветеранів». Натисніть «Замовити». Перевірте дані, які система підтягне автоматично. Надайте згоду на обробку персональних даних та натисніть «Замовити витяг». Дочекайтеся сповіщення про готовність документа та завантажте його протягом 24 годин.

Витяг формується у форматі PDF і містить QR-код, за яким можна швидко перевірити дійсність документа та актуальність даних у Реєстрі.

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