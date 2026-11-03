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Легалізація іноземців: в Україну екстрадовано киянина, який підозрюється у шахрайстві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Легалізація іноземців: в Україну екстрадовано киянина, який підозрюється у шахрайстві
Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

34-річний киянин переховувався від правосуддя у Німеччині

Поліцейські Києва екстрадували з Німеччини шахрая, який вимагав неправомірну вигоду за нібито легалізацію іноземців в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. 

Завдяки міжнародній співпраці правоохоронці повернули до України 34-річного киянина, який переховувався від правосуддя. 

За даними слідства, що киянин та його спільник запропонували іноземцям, які приїхали до України на працевлаштування, «допомогу» в отриманні робочих віз. Свої послуги вони оцінили у $300 з особи, а також забрали у громадян іншої держави паспорти й нотаріальні довіреності на нібито представництво їх інтересів з метою оформлення віз.

Коли оформлення документів «затягнулося», іноземці попросили повернути паспорти. Натомість шахраї повідомили, що документи нібито вилучили співробітники СБУ, які вимагають за їх повернення $2,1 тис.

Правоохоронці задокументували передачу коштів та оголосили ділкам про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

34-річного киянина, який знехтував покладеними на нього обмеженнями запобіжного заходу та виїхав за кордон, було оголошено в міжнародний розшук. За участю співробітників Інтерполу днями його затримали у Німеччині та екстрадували в Україну, передавши столичним поліцейським. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці завершили досудове розслідування щодо злочинної схеми з незаконної легалізації іноземців через укладання фіктивних шлюбів з громадянками України. Обвинувальні акти стосовно вісьмох фігурантів уже передано до суду. Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року. Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві. Він долучив до оборудки свого 31-річного «земляка», який також мешкає у столиці, та 53-річну мешканку Київської області.

Раніше «Главком» писав, що правоохоронці Києва ліквідували канал незаконної легалізації іноземців, які украдали фіктивні шлюби з українками заради посвідки на тимчасове проживання. Протиправну схему викрили працівники управління міграційної поліції столичного главку спільно з працівниками ГУ ДЗНД СБУ, слідчими Деснянського управління поліції та працівниками управління кримінального аналізу.

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Теги: шахрайство гроші іноземці документи поліція правосуддя послуги кордон розшук

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