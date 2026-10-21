Новий міністр пояснив, як має змінитися підтримка ветеранів

Ветеран має отримувати допомогу, а не шукати відповідальне міністерство, – Віталій Кім

Державна підтримка ветеранів та ветеранок має працювати як єдина система, незалежно від того, скільки міністерств і відомств залучені до розв’язання конкретного питання. Відповідальність за взаємодію між державними органами не повинна перекладатися на людину, яка звертається по допомогу.

На цьому наголосив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками міжвідомчої наради, що відбулася 20 жовтня.

«Ветеран має отримувати допомогу, а не шукати відповідальне міністерство. Ветеран не повинен самостійно розбиратися, яке міністерство за що відповідає, збирати довідки й ходити кабінетами. Завдання держави – вибудувати систему, у якій відомства працюють узгоджено, а людина отримує потрібну підтримку. Мінветеранів координуватиме цю роботу, водночас результат залежить від відповідальності кожного відомства», – зазначив Віталій Кім.

Сьогодні питання ветеранів та їхніх родин охоплюють різні сфери – від лікування й реабілітації до соціального захисту, освіти, працевлаштування та забезпечення житлом. Кожна з них належить до компетенції різних державних органів, тому ефективність підтримки безпосередньо залежить від їхньої взаємодії.

Одним із ключових завдань є налагодження обміну інформацією між державними реєстрами та узгодження процедур між установами. Це має зменшити кількість документів, які ветерани змушені подавати самостійно, та спростити отримання послуг.

Водночас у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади визначено відповідальних за реалізацію ветеранської політики. Це дозволить забезпечити пряму взаємодію між відомствами та персональну відповідальність за виконання спільних завдань.

Мінветеранів продовжить координувати цю роботу, щоб державна підтримка була доступною, зрозумілою та орієнтованою на конкретні потреби ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.