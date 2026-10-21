Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий міністр пояснив, як має змінитися підтримка ветеранів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Новий міністр пояснив, як має змінитися підтримка ветеранів

Ветеран має отримувати допомогу, а не шукати відповідальне міністерство, – Віталій Кім

Державна підтримка ветеранів та ветеранок має працювати як єдина система, незалежно від того, скільки міністерств і відомств залучені до розв’язання конкретного питання. Відповідальність за взаємодію між державними органами не повинна перекладатися на людину, яка звертається по допомогу.

На цьому наголосив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками міжвідомчої наради, що відбулася 20 жовтня.

«Ветеран має отримувати допомогу, а не шукати відповідальне міністерство. Ветеран не повинен самостійно розбиратися, яке міністерство за що відповідає, збирати довідки й ходити кабінетами. Завдання держави – вибудувати систему, у якій відомства працюють узгоджено, а людина отримує потрібну підтримку. Мінветеранів координуватиме цю роботу, водночас результат залежить від відповідальності кожного відомства», – зазначив Віталій Кім.

Сьогодні питання ветеранів та їхніх родин охоплюють різні сфери – від лікування й реабілітації до соціального захисту, освіти, працевлаштування та забезпечення житлом. Кожна з них належить до компетенції різних державних органів, тому ефективність підтримки безпосередньо залежить від їхньої взаємодії.

Одним із ключових завдань є налагодження обміну інформацією між державними реєстрами та узгодження процедур між установами. Це має зменшити кількість документів, які ветерани змушені подавати самостійно, та спростити отримання послуг.

Водночас у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади визначено відповідальних за реалізацію ветеранської політики. Це дозволить забезпечити пряму взаємодію між відомствами та персональну відповідальність за виконання спільних завдань.

Мінветеранів продовжить координувати цю роботу, щоб державна підтримка була доступною, зрозумілою та орієнтованою на конкретні потреби ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.

Теги: міністр ветеран Віталій Кім

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони України Євгеній Хмара та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Хмара обговорив із Мерцом посилення української ППО
4 жовтня, 17:58
Лідери Китаю, Індії, Росії та Казахстану на саміті ШОС, 2025 рік
Хто схилить Путіна до миру? Індія нарешті вступила в гру
2 жовтня, 19:27
Прем'єр заявив, що Україна має бути готовою до найгірших сценаріїв
Удари по дата-центрах. Кабмін готує «план Б» для державних сервісів
29 вересня, 15:16
Плани стійкості, затверджені для підготовки країни до зими, розробляли з великим запасом
«Легко точно не буде»: прем’єр розповів, як Україна підготувалася до зими
28 вересня, 00:40
Російський міністр звинуватив європейські країни у купівлі зброї в різних регіонах світу для передачі Україні
Лавров заявив, що Росія досягне всіх цілей «СВО»
26 вересня, 23:25
Правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення нападника та його затримання
На Одещині невідомий вдарив ножем військового ТЦК, який повернувся з фронту
26 вересня, 16:59
Сі Цзіньпін під час візиту до США
Сі Цзіньпін ледве спустився трапом літака: відео викликало чутки про його здоров’я
26 вересня, 16:10
Прем'єр-міністр Сергій Корецький сформував команду радників на громадських засадах
Стало відомо, хто офіційно дає поради Сергію Корецькому (документ)
25 вересня, 21:08
Школи можуть передбачати різні сценарії організації навчання
Уроки будуть по 35 хвилин? Міністр освіти дав повне роз'яснення
23 вересня, 13:42

Політика

Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
Новий міністр пояснив, як має змінитися підтримка ветеранів
Новий міністр пояснив, як має змінитися підтримка ветеранів
Кабмін спростував фейк про надзвичайний стан в енергетиці
Кабмін спростував фейк про надзвичайний стан в енергетиці
Стефанчук пропонує створювати представництва Верховної Ради за кордоном
Стефанчук пропонує створювати представництва Верховної Ради за кордоном
Зеленський пояснив, що має зробити Трамп, якщо хоче зупинити удари по енергетиці РФ
Зеленський пояснив, що має зробити Трамп, якщо хоче зупинити удари по енергетиці РФ
Зеленський обговорив із Рубіо три критичні питання для оборони України
Зеленський обговорив із Рубіо три критичні питання для оборони України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua