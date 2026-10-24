Мер Києва пояснив, чому він живе не в Києві

«І маєток, і квартиру я купив за гроші, які заробив своїми… кулаками», – сказав очільник столиці

Мер Києва Віталій Кличко відповів на закиди щодо того, ніби сам він мешкає не в столиці. Як інформує «Главком», про це він сказав у програмі «Рандеву».

Ведуча передачі Яніна Соколова зазначила, раніше під час мітингу ветеран Олег Симороз озвучив, що очільник Києва мешкає у Лютежі на березі «захопленої захисної смуги Дніпра».

❗️Віталій Кличко прокоментував питання про місце проживання та маєток у Лютежі – в інтерв’ю Янині Соколовій, чим викликав хвилю критики — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2026

«Де я хочу, там і живу. Я заможна людина. І маєток, і квартиру я купив за гроші, які заробив своїми… кулаками. Усі про це знають. Мені нема чого ховати», – сказав Віталій Кличко.

Міський голова Києва також додав, що живе не порушуючи законодавства.

Раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила про можливі порушення земельного законодавства біля будинку мера Києва Віталія Кличка у селі Лютіж. Після її звернення правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у 2023 році після поділу майна з колишньою дружиною Кличко став одноосібним власником будинку відпочинку в Лютежі площею 785,5 кв. м, вартість якого становила 69,1 млн грн. Згідно з декларацією за 2025 рік, нерухомість залишалася у власності мера. Також Кличко задекларував право користування земельною ділянкою площею 0,25 га, що належить місцевій сільській раді.