Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дрогобич першим в Україні оцифрував усі кладовища громади

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Дрогобич першим в Україні оцифрував усі кладовища громади
Олег Лехуш під час презентації проєкту та кладовище у Стебнику
фото: Суспільне Львів/Христина Кахнич, Олег Лехуш

Знайти поховання за прізвищем тепер можна онлайн, а система покаже фотографію надгробка та прокладе маршрут до могили

Дрогобицька громада на Львівщині першою в Україні створила єдиний цифровий реєстр усіх своїх кладовищ. Система охоплює 55 цвинтарів у 32 населених пунктах загальною площею 109 гектарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Львів».

Завдяки сервісу MemoriaMap мешканці можуть знайти місце поховання за прізвищем зі смартфона чи комп'ютера. На сторінці кожної могили доступні фотографія надгробка, дати та точне розташування на карті. Система також прокладає маршрут до потрібного місця.

Автором проєкту став ветеран російсько-української війни Олег Лехуш. Під час презентації 2 листопада він розповів, що оцифрування тривало менш ніж рік – від кінця 2025-го до літа 2026 року.

Спочатку кладовища обстежили за допомогою дронів і створили детальні аерофотознімки. Після цього фахівці сфотографували надгробки та зібрали близько 70 тисяч зображень із GPS-координатами.

Для розпізнавання написів використали штучний інтелект. Інформацію, яку система не змогла визначити достовірно, додатково перевіряли вручну.

За словами розробника, приблизно 10% написів на похованнях виявилися повністю або частково втраченими. Подекуди таблички відсутні, а написи стерлися навіть на могилах 2025 року.

«Ми розпізнали всі написи, які можна було розпізнати. Виявилося, що близько 10% записів втрачені або частково втрачені», – пояснив Лехуш.

Найбільше кладовище громади налічує 51 сектор, приблизно 14 тисяч могил і понад 17 тисяч похованих людей. Повні імена вдалося встановити для 86% записів.

Раніше дані про поховання зберігали переважно в паперових журналах. Тепер комунальники можуть шукати інформацію одночасно на всіх кладовищах, контролювати стан територій за аерофотознімками та планувати роботи дистанційно.

Сервіс доступний і українцям за кордоном. Користувачі можуть повідомляти про неточності та пропонувати виправлення інформації.

За словами розробника, окремі кладовища в Україні оцифровували й раніше, однак Дрогобицька громада стала першою, де всі міські та сільські цвинтарі об'єднали в одну систему.

Раніше «Главком» повідомляв про створення інтерактивної мапи поховань українських військових. Проєкт передбачає можливість пошуку могил за допомогою геолокації, а також перегляд фотографій, відео та інформації про загиблих захисників.

Також «Главком» розповідав про створення електронної бази військових, похованих у Києві. До реєстру внесли дані про 11 720 воїнів Другої світової війни. Його розробники передбачили можливість уточнювати інформацію та виправляти помилки в записах.

Читайте також:

Теги: ветеран Львів громада штучний інтелект поховання реєстр кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Росія з негативним контентом атакує демократів та підтримує Трампа
NYT: Росія активізувала зусилля щодо впливу на виборців США
16 жовтня, 23:28
Атака на енергетику у Львові, Зеленський і Трамп обмінялись критикою: головне за ніч 20 жовтня
Атака на енергетику у Львові, Зеленський і Трамп обмінялись критикою: головне за ніч 20 жовтня
20 жовтня, 05:50
«Єдине вікно» та цілодобова лінія: як зміниться супровід ветеранів
«Єдине вікно» та цілодобова лінія: як зміниться супровід ветеранів
14 жовтня, 17:31
Ніколай Костер-Вальдау став «голлівудським асистентом» ветерана Володимира Туки
Джейме Ланністер з «Гри престолів» прийшов на допомогу ветерану на виставі у Києві (відео)
30 жовтня, 10:45
Вадим та Поліна Крищенко були у шлюбі близько 30 років
Легендарний поет Вадим Крищенко показав могилу своєї дружини (фото)
30 жовтня, 15:59
Понтифік закликав міжнародні інституції захищати спільне благо від ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом
«Машини – це інструменти»: Папа Лев XIV закликав роззброїти ШІ
1 листопада, 08:05
Міський голова Києва заявив, що живе не порушуючи законодавства
Мер Києва пояснив, чому він живе не в Києві
24 жовтня, 20:32
Штучні ворожки набирають популярності в TikTok Live, а згенеровані за допомогою ШІ гороскопи та магічні ритуали поширюються на маркетплейсі Etsy
Ворожки втратять клієнтів? У мережі набирає популярності ШІ-ворожіння
31 жовтня, 11:18

Події в Україні

Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла (оновлено)
Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла (оновлено)
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Дрогобич першим в Україні оцифрував усі кладовища громади
Дрогобич першим в Україні оцифрував усі кладовища громади
Зеленський розповів, як війна змінила його 13-річного сина
Зеленський розповів, як війна змінила його 13-річного сина
Росія атакувала три ТЕС ДТЕК: електростанції зупинили генерацію
Росія атакувала три ТЕС ДТЕК: електростанції зупинили генерацію
Зеленський назвав головну ціль масованого удару РФ по дев'яти областях
Зеленський назвав головну ціль масованого удару РФ по дев'яти областях

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
140K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua