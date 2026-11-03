Дрогобич першим в Україні оцифрував усі кладовища громади

Олег Лехуш під час презентації проєкту та кладовище у Стебнику

Знайти поховання за прізвищем тепер можна онлайн, а система покаже фотографію надгробка та прокладе маршрут до могили

Дрогобицька громада на Львівщині першою в Україні створила єдиний цифровий реєстр усіх своїх кладовищ. Система охоплює 55 цвинтарів у 32 населених пунктах загальною площею 109 гектарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Львів».

Завдяки сервісу MemoriaMap мешканці можуть знайти місце поховання за прізвищем зі смартфона чи комп'ютера. На сторінці кожної могили доступні фотографія надгробка, дати та точне розташування на карті. Система також прокладає маршрут до потрібного місця.

Автором проєкту став ветеран російсько-української війни Олег Лехуш. Під час презентації 2 листопада він розповів, що оцифрування тривало менш ніж рік – від кінця 2025-го до літа 2026 року.

Спочатку кладовища обстежили за допомогою дронів і створили детальні аерофотознімки. Після цього фахівці сфотографували надгробки та зібрали близько 70 тисяч зображень із GPS-координатами.

Для розпізнавання написів використали штучний інтелект. Інформацію, яку система не змогла визначити достовірно, додатково перевіряли вручну.

За словами розробника, приблизно 10% написів на похованнях виявилися повністю або частково втраченими. Подекуди таблички відсутні, а написи стерлися навіть на могилах 2025 року.

«Ми розпізнали всі написи, які можна було розпізнати. Виявилося, що близько 10% записів втрачені або частково втрачені», – пояснив Лехуш.

Найбільше кладовище громади налічує 51 сектор, приблизно 14 тисяч могил і понад 17 тисяч похованих людей. Повні імена вдалося встановити для 86% записів.

Раніше дані про поховання зберігали переважно в паперових журналах. Тепер комунальники можуть шукати інформацію одночасно на всіх кладовищах, контролювати стан територій за аерофотознімками та планувати роботи дистанційно.

Сервіс доступний і українцям за кордоном. Користувачі можуть повідомляти про неточності та пропонувати виправлення інформації.

За словами розробника, окремі кладовища в Україні оцифровували й раніше, однак Дрогобицька громада стала першою, де всі міські та сільські цвинтарі об'єднали в одну систему.

Раніше «Главком» повідомляв про створення інтерактивної мапи поховань українських військових. Проєкт передбачає можливість пошуку могил за допомогою геолокації, а також перегляд фотографій, відео та інформації про загиблих захисників.

Також «Главком» розповідав про створення електронної бази військових, похованих у Києві. До реєстру внесли дані про 11 720 воїнів Другої світової війни. Його розробники передбачили можливість уточнювати інформацію та виправляти помилки в записах.