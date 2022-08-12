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Влада запустить електронну чергу для перетину кордону

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Влада запустить електронну чергу для перетину кордону
фото з відкритих джерел

Уряд планує запустити послугу, яка полегшить українцям перетинати кордон

В уряді планують прискорити проходження на пунктах пропуску людей, автомобілів та вантажів, що сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради з командою Міністерства інфраструктури.

Він зазначив, що перед Міністерством поставлено завдання прискорити запуск послуги «Електронна черга» на кордоні та активізувати створення мережі сучасних сервісних зон для вантажних автомобілів та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску. За його словами, в перспективі такі зони необхідно буде облаштувати згідно зі стандартами та директивами Європейського Союзу по всій країні.

Крім того, Мінінфраструктури спільно з Держмитслужбою потрібно опрацювати заходи щодо розширення пропускної спроможності державного кордону, зокрема закупівлю обладнання для сканування авто та прискорення проходження митних процедур.

Також треба опрацювати питання продовження роботи з облаштування прикордонної інфраструктури коштом кредитних та грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.

Тим часом пункт пропуску «Краковець» відкриють для легкових авто, прикордонники назвали дату.

Також прикордонники розповіли, скільки «липових» документів виявили за час війни.

Теги: кордон прикордонники Держприкордонслужба уряд Україна

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