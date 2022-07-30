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Прикордонники розповіли, скільки «липових» документів виявили за час війни

Оксана Воронцова
Сьогодні, 12:22 glavcom.ua
Прикордонники розповіли, скільки «липових» документів виявили за час війни
Прикордонники ретельно перевіряють документи чоловіків, що виїжджають з України
фото: ДПСУ

Ділки за грошову винагороду пропонують підроблені документи для перетину кордону

У зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану в Україні, під час якого дещо змінено умови перетину кордону особами призовного віку, почастішали випадки використання чоловіками підроблених документів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Загалом із початку дії воєнного стану співробітники Держприкордонслужби на кордонах з ЄС виявили понад 2,2 тис. фактів використання підроблених документів, за якими особи намагалися незаконно виїхати за межі країни.

«Все частіше у соціальних мережах, а також в групах загальновідомих месенджерів з’являються повідомлення про продаж нібито дійсних документів. Ділки за грошову винагороду пропонують «довідки» про влаштування до закордонних навчальних закладів, «підтвердження» про зняття з військового обліку, «посвідчення» та «довідки» про наявність певної групи інвалідності тощо», – йдеться в повідомленні ДПСУ.  

Однак охочим віднайти легкий шлях незаконного перетинання державного кордону необхідно пам’ятати, що підробка документів є злочином та карається законом, підкреслюють прикордонники.

За повідомленнями прикордонників Західного регіонального управління, правоохоронними органами розпочато понад 660 досудових розслідувань. 362 особи отримали повідомлення про підозру у вчиненні злочину, з яких 105 - організатори такої злочинної діяльності. На сьогодні судами притягнуто до кримінальної відповідальності 65 осіб, з них 9 – організатори злочинних схем.

Нагадаємо, що відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України подібні діяння караються не тільки грошовим штрафом, але й обмеженням волі на строк до двох років. Те саме стосується осіб, які намагаються свідомо використати підроблений документ.

Наразі Державна прикордонна служба України спільно з Національною поліцією України, Службою безпеки України працюють над виявленням нелегальних схем перетинання кордону. 

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала киянина, який організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час

Теги: документи Національна поліція України кримінал злочин війна Держприкордонслужба

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