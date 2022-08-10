Окупанти замінували ліси й дороги на кордоні Білорусі з Волинню

Громадян просять бути обережними та дотримуватись заходів безпеки

На Волині на прикордонні з Білоруссю у лісах і на узбіччях доріг облаштували мінні загородження. Про це повідомляє командування 100 окремої бригади ТрО Волині.

Громадян, які мешкають у прикордонних із Білоруссю населених пунктах Волинської області закликають бути обережними при відвідуванні лісних масивів та на виїздах на узбіччя доріг.

«Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні, у зв'язку з загрозою вторгнення з території Республіки Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місця таких загороджень марковані покажчиками «Небезпечно міни!».

Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.