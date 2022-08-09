Курт Волкер: Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів

Чи є у вас впевненість, що Україна і США однаково розуміють слово «перемога» у цій війні? Що для США могло б означати перемогу?

У мене є два дуже пов’язаних погляди. Перший – Україна має повернути свої території. Не можна було допустити, щоб Росія окупувала частину території України. І цьому треба покласти край.

Другий – Росія мусить погодитись жити в межах своїх кордонів. Нас не повинно влаштовувати те, щоб Росія надалі залишалась імперіалістичною державою і захоплювала території інших країни. Це буде постійна небезпека для Європи.

Це розуміння для США?

Так, з перспективи США чи НАТО, Росія, яка відчуває себе імперією, і має право захоплювати чи забирати території в інших країн, є постійною небезпекою. І нас не повинно влаштовувати життя з такою Росією.

Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів.

Чи вірите ви, що Росія може зазнати невдачі саме військовим шляхом?

Не лише військовим шляхом, має бути комбінація економічних санкцій, тиск на енергетичний сектор і фінансові транзакції, військова поразка в Україні, а також активність в інформаційному просторі, щоб росіяни почали розуміти, що Путін зробив для них.

Останнє не реально, зважаючи на те, як росіянам промивають мізки щодня державні масмедіа…

Принаймні, вони зрозуміють, що Путін їх обманув. Думаю, що в певний момент росіяни мають побачити, що він зруйнував їхню країну. Путін може заявляти, що є великим лідером, але фактично уже цього року знищив половину російських звичайних озброєнь. Він зменшує ВВП Росії, униможливлює купівлю імпортних товарів, ослабляє російську промисловість, випускає автомобілі без кондиціонерів, через неможливість отримувати комплектуючі. І все це через війну Путіна.

Чи вірите ви в розвал Росії?

У минулому столітті це сталося двічі. Тому цього не можна виключати. Але так чи інакше авторитарна імперіалістична політика, яку проводить Путін, є нежиттєздатною. Тому, це має змінитись.

І якщо так, то коли це може статися?

Цього не можна передбачити. Все залишається так, як є, поки чогось не станеться.

Пане Волкер, чи існує загроза, що після проміжних виборів до Конгресу і Сенату у листопаді цього року, отримавши більшість республіканці почнуть вимагати скорочення допомоги України?

Ні. Думаю, ми побачимо дуже сильну і тверду підтримку України упродовж наступних двох років. Під запитанням залишається президентські вибори.

А ще зарано передбачати, що станеться через два роки. А щодо середньострокових виборів незалежно від того, чи республіканці отримають більшість у Палаті представників, чи в Сенаті, 80% республіканців та демократів в обох палатах твердо підтримують Україну. І мабуть скоро ми побачимо ще один пакет допомоги Україні, який буде схожим за своїми масштабами до того, що ми мали цього року.

Як особисто ви сприйняли слова Трампа про те, що Україна мала б піти на поступки Росії?

Думаю, що він розкидається заявами, бо намагається посилити свою політичну позицію. У жодному разі у політиці США не знайдеться місця заклику, щоб Україна поступитися частиною території.

Питання в лоб: ви вірите, що Трамп є агентом російського впливу в американській політиці?

Ні. Я думаю, що він – популіст і націоналіст. І до речі, американці, які голосують за нього, не мотивуються зовнішньою політикою, Росією, Україною чи чимось іншим, а соціальними питаннями. Вони вважають, що ліві виступають за радикальні соціальні зміни і хочуть це зупинити.

А Трамп виступає з гаслом «Америка понад усе», говорить про аборти, зброю, навчання, трансгендерність, початкові школи. І це саме ті речі, які мотивують правих у США, і на яких він збирається нажити капітал.