Воїни «Азов» показали, як штурмують позиції загарбників (відео)
Штурм відбувся поблизу Бахмута.
Воїни третьої окремої штурмової брига «Азов» показали, як захопили позиції окупантів. Штурм відбувся поблизу Бахмута. Фрагменти бою «азовців» із окупантами був опублікований у соцмережах.
«Бойова робота 3 ОШБр, на яку можна дивитись вічно», – йдеться у повідомленні.
До відома, Сили спеціальних операцій полку «Азов» тепер стали Третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомив засновник та перший командир полку «Азов», полковник Національної гвардії України Андрій Білецький. «Полк ССО «Азов» – тепер Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ. Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті», – заявив Білецький.
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