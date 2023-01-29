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ЗСУ вдарили по окупантах в Іловайську (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по окупантах в Іловайську (відео)
фото з відкритих джерел

Кількість ліквідованих російських військвих уточнюється

У ніч проти неділі, 29 січня Збройні сили України завдали удару по вокзалу в окупованому Іловайську у момент, коли коли «розвантажували особовий склад та техніку». Про це повідомив поширив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у своєму Телеграмі-каналі.

За інформацією окупантів, українські військові випустили по них сім ракет.

«Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирєй. Уточнюємо кількість та якісну характеристику», – додав Штефан. 

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео з місця події.

Нагадаємо, триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. 

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині. 

Теги: Іловайськ Вугледар Бахмут полковник відео журналіст військові

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