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Противник веде наступ на чотирьох напрямках – Генштаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Противник веде наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Українці дають відсіч ворогові
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 січня

Триває 341-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 січня.

Ворожі удари по Україні

Противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного та три ракетних удари, один з яких по Харкову. Він здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Писарівка і Запсілля - Сумської та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляні Богоявленка, Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли  передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Успіхи ЗСУ

Противник продовжує зазнавати втрат. До одного із місцевих моргів  Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.

Теги: Херсон Харків ЗСУ Генштаб

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