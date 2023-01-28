Чому ЗСУ не збиває російські ракети. Роз'яснення командування Повітряних сил

Командування Повітряних сил пояснило, чому Україна не знищує балістичні ракети

Україна не має засобів для знищення балістичних ракет. Їх необхідно збивати на старті запуску, а в цьому можуть допомогти комплекси Patriot або SAMP-T. Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телеканалу Freeдом.

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«Краще мати «довгу руку», діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети», – пояснив Ігнат.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року президент США Джо Байден оголосив, що передасть Україні ЗРК Patriot для захисту від російських ракет. Це відбулося в межах чергового пакета військової допомоги від США.

Крім того, Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T для передачі Україні.