Ворог підло використовує дітей для розвідки. Вілкул терміново звернувся до батьків

Окупанти придумали дитячу гру, яка розкриває позиції української армії

Спеціальні служби ворога намагаються використовувати українських дітей в своїх цілях Про це начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у своєму відеозверненні. Вілкул розповів, що ворог опускається до найпідліших методів протистояння українській армії.

«Цими покидьками розроблені спеціальні програми у вигляді квестів для дітей і підлітків. Видаючи себе за кого завгодно – зрозуміло, що вони не кажуть, що вони ФСБ-шники і проводять шпигунську діяльність, а кажуть, що це все гра – пропонують нашим дітям нібито проходити квест – фотографувати з прив'язкою до місцевості військові об'єкти, об'єкти інфраструктури міста та інші цікаві для орків об'єкти, відсилати ці фотографії та отримувати за них грошову винагороду», – каже очільник Криворізької ОВА.

Вілкул підкреслює, що жодних квестів, жодних пересилань фотографій бути не повинно.

«Саме ви (батьки – ред.) несете відповідальність за своїх дітей. А результатом таких «квестів» можуть стати ракетні удари по наших військових, а також абсолютно мирних об'єктах, таких як – школи, дитячі садки, котельні, лікарні, вокзали та інші об'єкти міста. У окупантів немає совісті і немає моралі», – йдеться у зверненні.

Начальник ОВА Кривого Рогу підкреслює, що наше спільне завдання і вберегти дітей від неусвідомленої допомоги ворогові, і зберегти безпеку в місті.