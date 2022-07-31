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Вілкул пообіцяв 50 тис. грн за кожного шпигуна в Кривому Розі

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 21:19 glavcom.ua
Вілкул пообіцяв 50 тис. грн за кожного шпигуна в Кривому Розі
Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про російських агентів
фото з відкритих джерел

Сума винагороди може бути різною в залежності від діяльності агентів російського впливу

Спецслужби активно працюють із пошуку шпигунів, зокрема у Кривому Розі. Для підвищення ефективності такого пошуку створена спеціальна гаряча телефонна лінія та електронна пошта, на які можна повідомити про шпигунів та зрадників. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.  

«Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонок-агітатор за «російський світ» (тільки наголошую – потрібне підтвердження, краще аудіо- чи відеофіксація) – 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу», – написав Олександр Вілкул. 

Він також попросив надавати у повідомленнях свої дані – прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону для зв'язку, уточнення обставин та виплати винагороди. 

Інформацію про шпигунів та агентів впливу можна надати за телефоном: 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів – Вайбер, Ватсап, Телеграм, Сигнал або надіслати листа на електронну пошту: [email protected] 

В листі просять повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь по нашій території. 

Якщо можливо, слід вказати номер телефону, адресу проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити таких осіб. Крім того, необхідно надати докладний опис події чи фактів. За наявності – додати фото та відео, що вказують, що людина допомагає ворогові. 

Раніше голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул оприлюднив світлини військової техніки окупантів, яку знищили українські захисники на просторах Дніпропетровщини.

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Теги: війна в Україні Олександр Вілкул

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