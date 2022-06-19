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    Новини

    Ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул повідомив про втрати та руйнування

    Вілкул повідомив, що внаслідок обстрілу є втрати та сильні руйнування - Ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул повідомив про втрати та руйнування
    Вілкул повідомив, що внаслідок обстрілу є втрати та сильні руйнування
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу

    Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу окупаційними військами є втрати серед населення.

    Він також зазначив, що у місті є суттєві руйнування після обстрілу російських військ.

    «Сьогодні був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу. Я не можу дати всю інформацію, але руйнування дуже значні. Є втрати, а серед цивільних – двоє постраждалих», – заявив Вілкул.

    Він нагадав, що також окупанти обстрілювали Зеленодольську та Апостольську громади. Мирних жителів звідти було заздалегідь евакуйовано.

    Нагадаємо, що у ніч на 18 червня російські окупанти також обстрілювали Криворізький район. Ворог кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка.

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    Теги: росія окупанти війна Олександр Вілкул Україна Дніпропетровщина населення окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул повідомив про втрати та руйнування