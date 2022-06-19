Ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул повідомив про втрати та руйнування

Вілкул повідомив, що внаслідок обстрілу є втрати та сильні руйнування

Сьогодні був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу окупаційними військами є втрати серед населення.

Він також зазначив, що у місті є суттєві руйнування після обстрілу російських військ.

«Сьогодні був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу. Я не можу дати всю інформацію, але руйнування дуже значні. Є втрати, а серед цивільних – двоє постраждалих», – заявив Вілкул.

Він нагадав, що також окупанти обстрілювали Зеленодольську та Апостольську громади. Мирних жителів звідти було заздалегідь евакуйовано.

Нагадаємо, що у ніч на 18 червня російські окупанти також обстрілювали Криворізький район. Ворог кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка.