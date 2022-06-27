Вілкул повідомив хорошу новину із Дніпропетровщини

У Кривому Розі на міських маршрутах знову курсуватимуть автобуси. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Гарна новина. Повернення автобусів на міські маршрути. Деякі наші міські автобуси були розгорнуті з початку війни, щоб допомогти евакуації біженців та допомогти військовим. Зараз ми вже закупили для військових більше 360 одиниць автотехніки, в тому числі повнопривідні вантажівки. Це дозволило повернути значну частину автобусів на маршрути», – йдеться в повідомленні.

Від сьогодні відновлює роботу маршрут № 4. На маршрутах № 244 та № 302 додаються автобуси.

А з 1 липня відновлять роботу маршрути 228 та 228а, це найдовші.

«Але, якщо знадобляться автобуси для військових цілей, я обов'язково знову зніму з маршрутів без вагань. І це треба розуміти. Ми досі обслуговуємо весь міський громадський транспорт Кривого Рогу абсолютно безкоштовно для всіх», – додав Вілкул.

Нагадаємо, вчора ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з «Градів» та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених – чоловік та жінка.

Увечері 28 травня вороги вдарили ракетами по місту Кривий Ріг.

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