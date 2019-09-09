Якщо Зеленський почне використовувати правоохоронну систему в своїх інтересах, то він стане як Порошенко, - політик



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Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Святаш

Офіс президента не повинен бути «тіньовим Кабміном» - Святаш

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Святаш вважає, що президент Володимир Зеленський може перетворитися на експрезидента Петра Порошенка, якщо почне використовувати правоохоронну систему в своїх інтересах.

Про це політик заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

За його словами, сьогодні в Україні для Зеленського склалася «ідеальна картинка», оскільки у нього в руках сконцентровані всі важелі влади і від того, як він буде використовувати владу, багато в чому буде залежати, чи виправдає він очікування людей.

«Якщо сьогодні новий генпрокурор, Офіс президента і сам президент підуть шляхом використання правоохоронної системи для вирішення всіх своїх проблем, то він просто стане Порошенко, але трохи нижче і з іншим тембром голосу. А Рябошапка стане на місце Луценка. Ось такий посил є», - вважає Святаш.

За його словами, Офіс президента не повинен бути «тіньовим Кабміном», як це було за попередньої влади, оскільки запит в суспільстві на те, щоб суди не використовувалися для політичної розправи, щоб СБУ не використовувалася як орган політичного розшуку.

«За попередні 5 років були створені такі державні інститути, які, фактично, узаконили схеми рейдерства, котрі здавалися ще років 10 тому просто немислимими... Наприклад, такий орган, як АРМА (Нацагентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів). Жодне рейдерське захоплення неможливе без участі судів, прокуратури, СБУ або Нацполіції», - сказав Святаш.

Водночас політик переконаний, якщо суспільство побачить, що в опозиції бути безпечно, то буде з'являтися самосвідомість і альтернативна точка зору, а розвиток суспільства – це завжди конкуренція ідей.

«Опозиція – не ворог суспільству. Ставлення до іншої точки зору – це показник. І тільки на виборах можна зрозуміти, яка з різних точок зору буде домінувати», - підсумував політик.