Рябошапка розповів про контакти з Коломойським



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

Новий генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що знайомий з Ігорем Коломойським

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка знайомий з олігархом Ігорем Коломойським, проте спілкувався з ним ще до перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

В інтерв'ю Рябошапка підтвердив, що знайомий з Коломойським, однак уточнив, що спілкувався з ним «дуже коротко і досить давно», ще до перемоги Зеленського.

«Я думаю, у нього (Коломойського, - ред.) немає мого телефону, як і у мене немає його телефону.. Не дзвонив і не писав, жодного разу», - додав Рябошапка.

Як заначає видання, Рябошапку пов'язують з групою Андрія Богдана в оточенні Зеленського. До роботи в команді Зеленського та Офісі президента Богдан кілька років був юристом Коломойського.

Раніше Коломойський заявив, що обговорював з нинішнім президентом Володимиром Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України. За його словами, цю тему вони обговорювали ще минулої осені.

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.