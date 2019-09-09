Молдова обіцяє співпрацювати з Україною щодо екстрадиції колишнього судді Чауса



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Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус Фото: Укрінформ

Микола Чаус підозрюється у хабарництві та незаконному перетині кордону

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску обіцяє співпрацю з Україною в справі екстрадиції колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції, проте підкреслює, що остаточне рішення - за судовою владою, яка незалежна від виконавчої. Про це він повідомив під час прес-конференції з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Судова і виконавча влада відокремлені один від одної. Зараз Молдова проходить через судову реформу. У нас перехідний період від судочинства, яке було політично обґрунтоване в період попереднього уряду, до незалежного від виконавчої влади. Тому зараз немає результату, який я б міг вам повідомити або пообіцяти. Але я можу пообіцяти, що ми будемо робити все, аби працювати з Україною в цій та інших справах», - сказав він.

У липні під час візиту до Києва прем'єр-міністра Молдови Майї Санду Президент Володимир Зеленський підняв питання екстрадиції до України Чауса.

З його слів, Молдова пообіцяла посприяти екстрадиції.

Як повідомлялось, у жовтні 2017 року президент Молдови Ігор Додон відмовив Чаусу в наданні політичного притулку.

Україна надіслала документи для його екстрадиції.

Чаус підозрюється у хабарництві та незаконному перетині кордону.

За даними правоохоронців, колишній суддя ховав суми хабарів у банках, закопаних у городі.

28 грудня 2015 року Суддя Чаус заарештував Геннадія Корбана - соратника олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Українські новини