До Конституційного суду надійшло звернення Ради з семи законопроектів



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На розгляді у суді вже перебувають, зокрема, законопроєкти щодо права президента призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, скорочення парламенту наступного скликання до 300 парламентаріїв

До Конституційного суду України (КСУ) надійшло звернення Верховної Ради про надання висновку щодо семи законопроектів, які передбачають внесення змін до Конституції України. Про це повідомляє прессслужба КСУ.

Таким чином, Конституційний суд просять дати висновок щодо:

відповідності законопроекту №1013 про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

відповідності законопроекту №1014 про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

відповідності законопроекту №1015 про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

відповідності законопроекту №1016 про внесення змін до статті 85, 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної ради України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

відповідності законопроекту №1017 про внесення змін до статей 76, 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України і закріплення пропорційної виборчої системи) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

відповідності законопроекту №1017 про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

відповідності законопроекту №1017 про внесення змін до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент направив на розгляд Конституційного суду сім проектів законів авторства Зеленського. Зокрема, на розгляд направили закон про право президента призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, скорочення парламенту наступного скликання до 300 парламентаріїв, позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.

Крім того, 3 вересня під час ранкового пленарного засідання Рада зняла недоторканність нардепів. Документ вже підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Законопроект був переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.