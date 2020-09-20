Юний парубок прихопив дівчат і втік з дому. На ноги підняли поліцію двох областей (фото)

14-річний хлопець і двоє сусідок 12 та 13 років із Закарпаття опинились на Прикарпатті

Поліцейські Львівщини та Івано-Франківкіщини розшукали трьох зниклих дітей

17 вересня близько 20.40 у Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення від 40-річного мешканця Закарпатської області про зникнення свого 14-річного сина. Разом з ними зникли і двоє сусідських дівчат 12 та 13 років.

Заявник повідомив, що останній раз дітей бачили 16 вересня у селі Воловець Закарпатської області. Телефонів при собі вони не мають, проте, за інформацією батька хлопця, можуть бути у Стрию. Саме тому чоловік прибув до Стрия. Не дочекавшись дітей на місцевому вокзалі, він звернувся по допомогу до поліції.

Для розшуку зниклих дітей були задіяні оперативники карного розшуку, співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, екіпажі груп реагування патрульної поліції Стрийського відділу поліції та інших служб поліції Львівщини. Орієнтування на розшукуваних були надіслані в усі територіальні підрозділи Нацполіції України.

Невдовзі розшукуваних неповнолітніх виявили в Івано-Франківську місцеві поліцейські. Співробітники кримінальної поліції Львівщини доставили дітей у Стрийський відділ поліції.

Правоохоронці, за інформацією Львівської поліції, провели з батьками профілактичну бесіду та передали їм дітей.