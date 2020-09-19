У США сталася масова стрілянина: двоє загиблих, 14 поранених



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14 поранених були доставлені в дві місцеві лікарні

На даний момент тривають слідчі дії

За даними поліцейського управління, двоє людей загинули і щонайменше 14 отримали поранення в результаті масової стрілянини на вечірці в Рочестері, штат Нью-Йорк. Про це повідомляє американський канал ABC.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції Рочестера Марка Сіммонса, одна з жертв – жінка 18-22 років, інший – чоловік 18-22 років. 14 уцілілих були доставлені в дві місцеві лікарні. Сіммонс сказав, що ніхто з інших жертв не отримав небезпечних для життя травм.

На даний момент офіцери, за словами представника поліції, все ще опитують свідків, щоб отримати додаткову інформацію про те, як почалася стрілянина, і дізнатися більше про підозрюваного або підозрюваних.

Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

Коли поліція прибула на місце події, Сіммонс сказав, що поліцейські бачили, як 100 людей втекли до місця події і від нього. За його словами, до тих пір, поки не надійшов виклик служб екстреної допомоги з приводу стрілянини, дзвінків зі скаргами на велике скупчення людей не надходило.

Як повідомлялося, 21 травня, в американському місті Глендейл (штат Арізона) чоловік розпочав стрілянину в торговельному центрі. Внаслідок інциденту постраждали три людини. Поліція затримала зловмисника.

Нагадаємо, 6 серпня, міністерство закордонних справ України засудило серію актів масової стрілянини, які були здійснені на вихідних у США. У МЗС України заявили, що вважають «категорично невиправданими й неприйнятними будь-які прояви насильства».