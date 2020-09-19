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    Події в Україні

    Рош га-Шана в Умані: євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал»

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    <p>ЗМІ повідомили про гори сміття на вулицях, нібито залишених паломниками. Євреї це спростовують</p> - Рош га-Шана в Умані: євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал»

    ЗМІ повідомили про гори сміття на вулицях, нібито залишених паломниками. Євреї це спростовують

    Фото: jewishnews

    В Умані за дотриманням порядку та правил карантину стежила велика кількість правоохоронців

    Хасиди в Умані відсвяткували єврейський новий рік Рош га-Шана, який цього року зустріли в умовах суворого карантину через коронавірус. Замість очікуваних тисяч тільки невелика кількість паломників змогла відвідати могилу цадика Нахмана і провести традиційну вечірню молитву «Маарів» в синагозі.

    В місті за дотриманням порядку та правил карантину стежила велика кількість правоохоронців. Зустріч єврейського нового року в Умані пройшла без ексцесів, проте без нового скандалу не обійшлося.

    Так, ряд ЗМІ повідомили про гори сміття на вулицях, нібито залишених паломниками.

    Водночас в «Об'єднаній Єврейській Громаді України» запевнили, що така інформація не відповідає дійсності.

    Зазначається, що спеціальний представник громади в Умані «спеціально проінспектував зону паломництва після повідомлень про гори сміття» і з'ясував, що насправді вулиці міста абсолютно чисті, ніде немає сміття.

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    Рош га-Шана в Умані: євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал»
    Рош га-Шана в Умані: євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал»
    Рош га-Шана в Умані: євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал»
    Рош га-Шана в Умані: євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал»

    Опубліковані в пресі фото в Об'єднаній Єврейській Громаді України назвали старими, ще з минулих років.

    «На це вказує ще й те, що на фотографіях видно натовп хасидів, а зараз вулиці Умані практично порожні: там знаходиться в основному тільки поліція, а кількість прочан незначна. Ця інформація підтверджується фотографіями», – йдеться в повідомленні.

    Також ЗМІ опублікували відео, як відбувалося святкування юдейського нового року в Умані.

    Як відомо, В Умані на території меморіального комплексу Цадика Нахмана рятувальники створили систему постів та патрулів.

    В Умані на час святкування юдейський нового року Рош га-Шана посилили карантинні заходи. Вони будуть діяти до 23 вересня включно.

    Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.

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