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    Події в Україні

    В Ужгороді сталася п’яна автопригода, загинула 19-річна дівчина

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    В Ужгороді сталася п’яна автопригода, загинула 19-річна дівчина
    Фото Відділу комунікації поліції Закарпатської області

    Водійку Skoda затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання

    В ніч на 19 вересня в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода із п’яним водієм по вулиці Собранецькій. В результаті загинула 19-річна дівчина.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

    За даними поліції, 23-річна водійка Skoda Fabia не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя дороги та влетіла в дерево. Вона була в стані алкогольного сп’яніння.

    В результаті зіткнення одна з пасажирок, 19-річна мешканка Ужгороду отримала травми несумісні з життям, і померла в лікарні. Ще одна 22-річна пасажирка, після надання медичної допомоги доставлена додому.

    Водійку Skoda затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання.

    Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого.

    Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус. В результаті 12 людей постраждали, один загинув.

    Як повідомлялося, 19 вересня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. У авто на ходу відвалилося колесо.

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