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    З початку бойових дій на сході України загинули 26 працівників СБУ

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    Співробітники СБУ - З початку бойових дій на сході України загинули 26 працівників СБУ
    Співробітники СБУ

    Військовослужбовці української спецслужби на видимих і невидимих фронтах знешкоджують ворога

    Втрати Служби безпеки України від початку бойових дій на сході країни становлять 26 працівників.

    Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак під час прощання із загиблим у зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області полковником Русланом Муляром.

    «З початку бойових дій Служба безпеки України втратила 26 співробітників - героїв, що самовіддано боронили рідну землю від ворожої навали російських агресорів», - повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

    «Не ховаючись ні в кого за спинами, військовослужбовці української спецслужби на видимих і невидимих фронтах знешкоджують ворога як в районі операції Об’єднаних сил, так і в глибокому тилу», – додають у прес-центрі СБУ.

    Нагадаємо, у Луганській області під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО «А»: Юрій Журавльов та Руслан Муляр.

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