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З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
«Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя
фото Микола Кулеба

Жінка майже не сподівалася вирішити це питання, але в душі плекала надію на зустріч із сином, розповіли у Мінреінтеграції

З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного хлопця. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Як розповіли у Мінреінтеграції, нещодавно до них звернулася жінка-військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина Дениса.

«Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя. Самотужки переправити дитину на контрольовану урядом України територію змоги не було. Жінка майже не сподівалася вирішити це питання, але в душі плекала надію на зустріч», – розповіли у міністерстві.

«За повернення Дениса взялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини». І ось нарешті хлопчик разом з мамою та в безпеці», – повідомили у відомстві.

У Мінреінтеграції нагадали, якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповані території або територію Росії, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції – 15-48 або Національного інформаційного бюро – 16-48.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА. До першого вересня навички управління дронами будуть відбуватися у спеціалізованих гуртках. За даними ЦНС, у Кремлі пообіцяли оснастити навчальні заклади учбовими безпілотниками і кадровим складом для організації навчання.

Раніше повідомлялося, що одній зі шкіл Маріуполя перед «виборами» президента РФ окупанти подарували портрет російського диктатора Володимира Путіна. Зазначається, що у школі «Нєвській» провели захід, присвячений «важливості традиційних духовно-моральних цінностей». Головною такою цінністю виявився президент Росії.

До слова, 23 травня до України вдалося повернути ще 13 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ. П

Сімох дітей повернули з тимчасово окупованих територій, ще шістьох – в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

За словами омбудсмена, історії повернених українських дітей різняться. У когось Росія вбила батьків, інших родичі намагалися забрати самотужки, але не змогли через спротив РФ, деякі – просто мріяли про повернення.

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Теги: окупація жінка окуповані території війна Україна

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Суспільство

З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
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