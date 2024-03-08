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Окупанти подарували маріупольській школі портрет Путіна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти подарували маріупольській школі портрет Путіна
Окупанти намагаються насадити дітям «культ особистості»
фото: Маріупольська міська рада

У одній із шкіл росіяни провели захід, присвячений «важливості традиційних духовно-моральних цінностей»

Одній зі шкіл Маріуполя перед «виборами» президента РФ окупанти подарували портрет російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише Маріупольська міська рада. 

Зазначається, що у школі «Нєвській» провели захід, присвячений «важливості традиційних духовно-моральних цінностей». Головною такою цінністю виявився президент Росії.

Окупанти подарували маріупольській школі портрет Путіна фото 1
фото: Маріупольська міська рада

Зображення російського диктатора було розміщене на великому екрані. Водночас громадський рух окупантів «Культурний фронт Росії» подарував школі портрет з Путіним.

«Окупанти намагаються насадити дітям справжній «культ особистості», цинічно замовчуючи усі злочини російського диктатора та його накази про бомбардування та блокаду Маріуполя. Мабуть, головна цінність для росіян – експорт смерті», – пише міська рада міста.

Нагадаємо, 7 березня, Італійська галерея Galleria Civica Cavour в Падуї відкриває виставку скульптур, які присвячені зруйнованим українським містам: Бучі, Маріуполю, Ірпіню, Херсону, Вінниці. Роботи належать художнику Олександру Животкову.

До слова, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) в категорії «Найкращий документальний фільм».

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Теги: окупанти Маріуполь окупація окуповані території

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