Окупанти подарували маріупольській школі портрет Путіна
У одній із шкіл росіяни провели захід, присвячений «важливості традиційних духовно-моральних цінностей»
Одній зі шкіл Маріуполя перед «виборами» президента РФ окупанти подарували портрет російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише Маріупольська міська рада.
Зазначається, що у школі «Нєвській» провели захід, присвячений «важливості традиційних духовно-моральних цінностей». Головною такою цінністю виявився президент Росії.
Зображення російського диктатора було розміщене на великому екрані. Водночас громадський рух окупантів «Культурний фронт Росії» подарував школі портрет з Путіним.
«Окупанти намагаються насадити дітям справжній «культ особистості», цинічно замовчуючи усі злочини російського диктатора та його накази про бомбардування та блокаду Маріуполя. Мабуть, головна цінність для росіян – експорт смерті», – пише міська рада міста.
Нагадаємо, 7 березня, Італійська галерея Galleria Civica Cavour в Падуї відкриває виставку скульптур, які присвячені зруйнованим українським містам: Бучі, Маріуполю, Ірпіню, Херсону, Вінниці. Роботи належать художнику Олександру Животкову.
До слова, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) в категорії «Найкращий документальний фільм».
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