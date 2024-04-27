У школах на окупованих територіях діти будуть вчитися керувати БпЛА

В усіх школах буде запроваджено новий предмет

На тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА. Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що до першого вересня навички управління дронами будуть відбуватися у спеціалізованих гуртках.

За даними ЦНС, у Кремлі пообіцяли оснастити навчальні заклади учбовими безпілотниками і кадровим складом для організації навчання.

«З огляду на критичний брак педагогів на тимчасово окупованих територіях, до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових. Навчитися цьому має кожен учень», – йдеться у повідомленні.

Як пише Центр нацспротиву, такі дії окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів, порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання.

Нагадаємо, російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях орган контролю пропаганди у школах.

Окупанти з літа планують завезти на окуповані території гастролерів з РФ, які будуть організовувати осередки федеральної служби по нагляду у галузі освіти.

Як повідомлялося, Росія пропонує ветеранам так званої «спеціальної військової операції» посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України.