Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії
Сімох дітей повернули з тимчасово окупованих територій
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Історії повернених українських дітей різняться

До України вдалося повернути ще 13 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 

Сімох дітей повернули з тимчасово окупованих територій, ще шістьох – в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

За словами омбудсмена, історії повернених українських дітей різняться. У когось Росія вбила батьків, інших родичі намагалися забрати самотужки, але не змогли через спротив РФ, деякі – просто мріяли про повернення.

Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії фото 1
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

15-річна дівчинка з Маріуполя розповіла, що їй довелося пережити після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Дмитра Лубінця, вона втратила будинок після того, як туди влучив російський танк. Вони з мамою були вимушені шукати прихистку в тамтешній церкві, де дитина згодом отримала поранення голови від уламків ракети. Після численних спроб виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити.

Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії фото 2
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Омбудсмен зазначив, що до повернення дітей долучився Офіс Уповноваженого, інші державні органи України та Держава Катар.

Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії фото 3
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

«Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти», – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще шістьох дітей – це дівчинка та п’ять хлопчиків віком від 5 до 12 років. 

Як повідомлялося, наразі у реєстрі зниклих безвісти осіб є інформація про понад 2 тис. дітей. Як правило, це діти-сироти, або діти, які позбавлені батьківського опікування, розповів «Главкому» уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Він зазначив, що в єдиному реєстрі осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України кількість записів про дітей набагато більша.

Російські загарбники на окупованих територіях почали складати списки дітей, щоб депортувати їх до РФ. Насамперед у ці списки потрапляють сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Читайте також: Зник безвісти на війні. Що робити? Інтерв’ю з урядовим уповноваженим
Теги: Україна Катар окупація дитина Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За дорученням Володимира Путіна росіяни хочуть провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Випробування Росією ядерної зброї – це підняття ставок
6 травня, 17:17
Рішення про розрив стосунків треба приймати не з позиції того, як це оцінить оточення, а і з позиції себе, як особистості, яка хоче бути щасливою і має на це право
Розлучення під час війни. Як пережити? Соціум
11 травня, 16:15
Сирський зазначив, що НАТО засуджує агресивну війну Росії проти України
Генсек НАТО відвідав Україну: Сирський прокоментував візит
30 квiтня, 04:08
Біля Часового Яру ворог застосовує таку ж тактику, як на підступах до Авдіївки взимку
ЗСУ вибили окупантів і повернули позиції південніше Іванівського
28 квiтня, 17:02
Наші дівчата мають увійти до топ-10
Євробачення-2024: букмекери оцінили шанси учасників
11 травня, 14:50
Два нові, сучасні апарати штучної вентиляції легенів передали в Обласну клінічну лікарню імені Мечникова, ще один – у Дніпропетровську лікарню швидкої допомоги
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників Волонтерська ініціатива
13 травня, 13:00
Перші західні винищувачі F-16 будуть поставлені в Україну з Данії
Коли F-16 «будуть у повітрі над Україною»? Данія зробила важливу заяву
14 травня, 08:25
БЕБ проводить обшуки одразу у чотирьох виробників сигарет
Обшуки у тютюнових «нелегалів». Гетманцев розповів, як це може допомогти військовим
15 травня, 18:47
Радник прем'єр-міністра: Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит
Радник Шмигаля повідомив, скільки будуть тривати нинішні відключення електроенергії
16 травня, 15:43

Суспільство

Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії
Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
Майже все зіпсоване: волонтери отримали медикаменти, на які був накладений арешт (фото)
Майже все зіпсоване: волонтери отримали медикаменти, на які був накладений арешт (фото)
«Такого більше ніде не існує». Еколог розповів про флору на Каховському водосховищі
«Такого більше ніде не існує». Еколог розповів про флору на Каховському водосховищі
Глава Нацполу пояснив, чи можуть поліцейські вручати повістки
Глава Нацполу пояснив, чи можуть поліцейські вручати повістки
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: знайшлася пара, яка зачарувала мережу
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: знайшлася пара, яка зачарувала мережу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
33K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
9402
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
9177
«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС
5155
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
4140
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів

Новини

Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Сьогодні, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Сьогодні, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Сьогодні, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Сьогодні, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua