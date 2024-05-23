Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії

Історії повернених українських дітей різняться

До України вдалося повернути ще 13 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Сімох дітей повернули з тимчасово окупованих територій, ще шістьох – в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

За словами омбудсмена, історії повернених українських дітей різняться. У когось Росія вбила батьків, інших родичі намагалися забрати самотужки, але не змогли через спротив РФ, деякі – просто мріяли про повернення.

фото: Дмитро Лубінець/Telegram

15-річна дівчинка з Маріуполя розповіла, що їй довелося пережити після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Дмитра Лубінця, вона втратила будинок після того, як туди влучив російський танк. Вони з мамою були вимушені шукати прихистку в тамтешній церкві, де дитина згодом отримала поранення голови від уламків ракети. Після численних спроб виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити.

фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Омбудсмен зазначив, що до повернення дітей долучився Офіс Уповноваженого, інші державні органи України та Держава Катар.

фото: Дмитро Лубінець/Telegram

«Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти», – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще шістьох дітей – це дівчинка та п’ять хлопчиків віком від 5 до 12 років.

Як повідомлялося, наразі у реєстрі зниклих безвісти осіб є інформація про понад 2 тис. дітей. Як правило, це діти-сироти, або діти, які позбавлені батьківського опікування, розповів «Главкому» уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Він зазначив, що в єдиному реєстрі осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України кількість записів про дітей набагато більша.

Російські загарбники на окупованих територіях почали складати списки дітей, щоб депортувати їх до РФ. Насамперед у ці списки потрапляють сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.