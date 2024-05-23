Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії
Історії повернених українських дітей різняться
До України вдалося повернути ще 13 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Сімох дітей повернули з тимчасово окупованих територій, ще шістьох – в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.
За словами омбудсмена, історії повернених українських дітей різняться. У когось Росія вбила батьків, інших родичі намагалися забрати самотужки, але не змогли через спротив РФ, деякі – просто мріяли про повернення.
15-річна дівчинка з Маріуполя розповіла, що їй довелося пережити після початку повномасштабного вторгнення.
За словами Дмитра Лубінця, вона втратила будинок після того, як туди влучив російський танк. Вони з мамою були вимушені шукати прихистку в тамтешній церкві, де дитина згодом отримала поранення голови від уламків ракети. Після численних спроб виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити.
Омбудсмен зазначив, що до повернення дітей долучився Офіс Уповноваженого, інші державні органи України та Держава Катар.
«Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти», – зазначив Лубінець.
Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще шістьох дітей – це дівчинка та п’ять хлопчиків віком від 5 до 12 років.
Як повідомлялося, наразі у реєстрі зниклих безвісти осіб є інформація про понад 2 тис. дітей. Як правило, це діти-сироти, або діти, які позбавлені батьківського опікування, розповів «Главкому» уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Він зазначив, що в єдиному реєстрі осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України кількість записів про дітей набагато більша.
Російські загарбники на окупованих територіях почали складати списки дітей, щоб депортувати їх до РФ. Насамперед у ці списки потрапляють сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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