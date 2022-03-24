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    За місяць війни Львівщина прихистила 231 тисячу переселенців

    Львівська область прихистила більше ніж 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали із зони бойових дій - За місяць війни Львівщина прихистила 231 тисячу переселенців
    Львівська область прихистила більше ніж 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали із зони бойових дій

    З Європи на Львівщину прибули 480 фур із близько 50 тисячами тонн гуманітарної допомоги

    Протягом місяця, коли в Україні почався широкомасштабний наступ російських військ, Львівщина надала притулок 231 тисячі внутрішніх переселенців. А всього кордон області перетнули 1,2 млн осіб. Такі цифри в офіційному Телеграм-каналі оприлюднив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

    Він зазначив, що область також прихистила більше ніж 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали із зони бойових дій.

    За словами Козицького, жителі Львівщини приготували 1 мільйон 300 тисяч порцій їжі. «Згуртувалися ресторатори, торговельні мережі, регіональні виробники продуктів, найбільший гуртовий ринок на заході України та величезна кількість волонтерів», – розповів він.

    Окрім цього, з Європи на Львівщину прибули 480 фур із близько 50 тисячами тонн гуманітарної допомоги. Її від кордону до хабів, розташованих в області, возять 425 вантажівок.

    До Києва, Сум, Запоріжжя, Охтирки, Бучі, Ірпеня та інших міст і сіл зі складів Львівщини були відправлені продукти харчування, непродовольчі товари, товари та спорядження для сну (каремати, матраци, постіль, ковдри), одяг та медичні товари, зазначив Козицький.

    Він повідомив, що на Львівщині «мобілізовано майже 30 тисяч людей. Більше ніж 20 тисяч жителів Львівщини зголосились у добровольчі формування».

    Відбувається і релокація бізнесу з регіонів, охоплених війною. Зараз область отримала 205 відповідних заявок. А переїхали працювати вже 26 підприємств, зазначив Козицький.
    Теги: росія окупанти Львівщина війна Львів Україна окупація евакуація #stoprussia
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    За місяць війни Львівщина прихистила 231 тисячу переселенців