Як палали російські військові кораблі у Бердянську. Нове відео

Кремлівські пропагандисти вкотре не змогли приховати втрати свого війська

В Інтернет виклали нове, більш якісне відео того, як горіли російські військові кораблі у Бердянську.

На опублікованому відео добре видно знищення одного корабля та втечу двох кораблів із пожежею на борту.

Пожежа охопила великий десантний корабель проєкту 1171. За даними російських джерел – «Саратов». За даними Міністерства оборони України – «Орск».

Як відомо, раніше десантний корабель «Орск» прибув у порт Бердянська та доставив російську техніку.

Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.