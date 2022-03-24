Банкова хоче залучити Китай до переговорів з Росією: навіщо це Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін (праворуч) - один із небагатьох, до кого дослухається президент Росії Володимир Путін, тому Китай потрібен Україні на переговорах із російським агресором

Китай як учасник мирних переговорів може вплинути на Російську Федерацію і допомогти зупинити війну

Офіс президента України вважає важливим залучення Китаю до мирних переговорів у російсько-українській війні. Про це розповів у інтерв’ю виданню «НВ» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Китай — це все-таки велика потужна країна, яка сьогодні має велику вагу у світі», – зазначив Подоляк, додавши, що головна цінність Китаю як потенційного учасника переговорів полягає в іншому.

Радник Єрмака нагадав, що саме Китай зараз може спілкуватися з Російською Федерацією в такому форматі, щоб донести ті чи інші думки до російського керівництва.

Справа в тому, зазначив Подоляк, що Росія, попри невдачі на полі бою, де вона за місяць війни не може нікуди просунутися, «досі вважає, що вона напівімперія чи як там вона себе бачить». Саме через таку позицію Кремля для України є дуже важливим, аби до мирних переговорів долучилася Китайська народна республіка.

Крім того, додав член української делегації на переговорах з Росією, Китай розуміє, в якому стані нині перебуває глобальна політика, тож він може оцінити усі можливі ризики від російсько-української війни – причому як для регіону взагалі, так і конкретно для Російської Федерації. У цьому полягає ще один плюс участі Китаю в можливому дипломатичному урегулюванні агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що 22 березня голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, заявивши, що Китай є одним із наймогутніших світових лідерів, а Україна сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні російсько-української війни.

Тоді ж Єрмак закликав США та Захід з одного боку і Індію та Китай з іншого об’єднатися і зупинити Росію, оскільки цілком очевидним є, що Кремль не зупиниться на Україні – і у випадку перемоги піде далі, що може спричинити нову світову війну.

А 18 березня Сі у розмові із президентом США Джо Байденом заявив, що Китай і Сполучені Штати, як дві світові наддержави, мають розділити на двох відповідальність за глобальний мир на планеті.