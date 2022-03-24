Соратники Медведчука тікають з ОПЗЖ. Цього разу фракцію покинуло п’ять нардепів

На час воєнного стану в Україні припинено діяльність «Опозиційної платформи – За життя»

У Верховній Раді IX скликання фракція ОПЗЖ нараховує 44 депутата

П’ять депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» подали заяви на вихід зі складу фракції. Про це у телеграм-каналі написав обранець Олексій Гончаренко. Серед тих, хто вийшов: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Наталія Приходько.

Крім цього, нардеп Антон Яценко вийшов з фракції «Батьківщина».

Як відомо, 15 березня стало відомо, що зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя» вийшли чотири депутати: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

У Верховній Раді IX скликання фракція ОПЗЖ нараховує 44 депутата.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

Повний список виглядає наступним чином: